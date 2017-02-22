﻿石川梨華下月嫁 柴咲幸釣金龜又得米

現年35歲的日本女星柴咲幸被日本雜誌《FLASH》大爆她再釣到金龜，男方是IT公司社長藪考樹，二人日前在六本木約會斷正，他們在一家酒吧唱K消遣超過5小時，明顯感情不淺。雜誌訪問藪考樹，他表示跟幸妹是相識7年的好友，並否認二人拍拖，還聲稱當日有律師同場，不過就有捧女方的《女城主直虎》場。去年幸妹爆出與「和牛大王」濱田壽人撻着，不過戀情被公開僅一個月便告分手。



另外，組合Morning娘舊將、32歲的石川梨華，年前戀上29歲的職棒西武隊投手野上亮磨後，一直盛傳好事近，昨日就傳出她於下月與男友共偕連理，據悉野上是在上月石川生日時向她求婚，雙方家長已經見面，石川月底會向事務所交代結婚事宜。