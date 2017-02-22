﻿石修拒擺老爺款教新抱

東方龍獅今晚八時展開亞冠之旅，G組首仗作客廣州恒大！兩軍昨分途作最後備戰，但主隊巴西名帥史高拉利卻未放東方教練陳婉婷（牛丸）在眼內，並對陣容絕口不提；相反後者則表現謙虛，更揚言以五後衛鐵桶陣迎敵，力求奇蹟不失保和。 （now670台今晚7:50直播） 賽事今晚在廣州天河體育中心上演，但昨當地仍氣氛欠奉，場外未見特別打氣布置，保安亦未見加強。恒大昨先舉行記者會，當記者以英語問及史高拉利對去年獲選BBC全球百大女性的牛丸有何評價，前者強調雖懂英語，但只會以葡語作答，並冷淡拋下一句：「她是東方教練，我是恒大主帥，就是這樣。」此外，大菲對恒大排陣問題一律封口，全軍昨更留守佛...

2017-02-22