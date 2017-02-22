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﻿石修拒擺老爺款教新抱

2017-02-22 列印
■石修透露，在兒子婚禮上十分感動。
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  剛剛榮升新老爺的石修昨日出席禁毒活動，被問到可有家規教導剛入門的新抱？石修笑稱身處這個年代，大家都是平等所以他不會用長者和老爺角色與對方相處，追問有沒有家傳之寶送給兒子？石修鬼馬地說：「叫他們努力……（『造人』嗎？）工作！其實他們已經有計劃，先過兩三年二人世界。」石修又透露兒子的婚禮原訂8月，不過兒子要舉行基督教儀式，所以才提早結婚。
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