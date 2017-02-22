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﻿喬妹倫敦「肩」鬥彭妮露

2017-02-22 列印
■彭妮露以低胸裝上陣搶鏡。
■周冬雨晒腿亮相。
■喬妹現身倫敦時裝周睇花生騷。
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　　韓國人氣女星宋慧喬自去年出演《太陽的後裔》後，暫未有新作推出，近日她飛往英國倫敦出席倫敦時裝周活動，並於香港時間昨日凌晨應邀出席一國際品牌的時裝騷，同場還有西班牙女星彭妮露古絲、名模娜奧美金寶、內地影星周冬雨、吳亦凡等。

　　喬妹穿上單膊短裙大晒白滑香肩，隨後更參觀該時裝品牌舉行的展覽。她出席時裝騷後，於社交網站公開跟友人在餐廳用膳的黑白照，她更嘟嘴賣萌，非常可愛！另外，據台灣媒體昨日報道，喬妹將於本周四（23日）以代言人身份到台北出席護膚品牌宣傳活動。

圖：美聯社
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