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﻿莊思敏《最緊要》盡力扮「骨妹」

2017-02-22 列印
■莊思敏自覺「骨妹」造型很有趣。
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　　莊思敏昨以「骨妹」Look錄影無線節目《最緊要好玩》，她表示參與《最》覺得很有趣，因至今已扮演過師奶、大肚婆、護士等搞笑造型，更可與不同藝人合作。莊思敏笑言：「開工就係要唔顧形象，盡力扮醜！」

　　另外，莊思敏又透露，為了此節目已預備她私伙「假哨牙」，笑說：「扮醜又得，扮以為自己好靚嘅女士又得，哈哈！」
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