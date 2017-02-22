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﻿敏之為愛子健康堅持餵人奶

2017-02-22 列印
■左起：敏之、江美儀及黃智賢齊宣傳新劇。
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　　陳敏之、江美儀及黃智賢等昨到一小學宣傳無線劇《親親我好媽》，與學生玩遊戲考驗合作精神。敏之透露昨日是兒子「雷冬至」兩個月大的日子，雖然餵人奶很辛苦，但看到囝囝健康也值得。

　　談到農曆新年假期結束後，接連發生學童自殺不幸事件，敏之坦言看到新聞也不舒服，同時警惕自己不要給兒子太大壓力，她與老公沒協調教仔方法，惟老公較嚴厲，她則用獎勵方法，希望兩夫妻互相配合。
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