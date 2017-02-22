﻿myTV SUPER推出緊貼韓國原聲版 李英愛《師任堂》 劇情更緊湊

韓國劇后李英愛在復出之作《師任堂》中一人分飾兩角，飾演古代天才女畫家師任堂和現代大學美術系講師徐知倫，並與型男宋承憲飾演的李岒有一段穿越古今的浪漫戀情。在韓國播出首集已有好收視，嚟緊故事發展更加緊湊，既有師任堂被吳允兒飾演的崔氏奚落，想經營造紙生意，但卻遭人放火；徐知倫雖發現金剛山圖真跡，最後卻被奸人燒毀。劇情高潮迭起，myTV SUPER點播區於今晚九時會推出海外粵語配音版的第九集，屬原汁原味Version，翌日則提供緊貼韓國的原聲版，此經剪輯的版本節奏更明快，觀眾不容錯過。撰文：李佩儀



上回講到師任堂的孩子見龍想入學讀書，徐知倫丈夫又提出與她離婚的要求。面對種種難關，劇中的李英愛總愛靠自己。9至12集劇情講到見龍入學遭反對，故李岒提議舉行競賽，但師任堂不想與他有任何瓜葛拒絕，令李岒激氣又傷心，之後師任堂打算經營造紙事業，仇人崔氏故意在比翼堂舉辦詩畫展，令她甚難堪。而知倫媽媽貞熙知道她被學校開除，又看到她的離婚協議書而大發雷霆，勁低落的知倫發現美人圖有雙重裱褙的痕跡，結果被她意外發現金剛山圖的真跡，之後卻被貞學處心積慮燒毀。



剪輯版更緊湊



故事情節高潮迭起，為了加強宣傳，早前該劇更於韓國播出1小時15分鐘的特輯，將1至4集冇出過街的絕密內容曝光，如愛姐在意大利發現師任堂的日記、愛姐被崔鐘煥剝奪講師資格等場面，以便劇迷了解劇情發展。為了方便劇迷追劇，韓國更同時推出經剪輯的緊湊版本，myTV SUPER也於播放海外粵語配音版翌日、播出這個緊貼韓國的原聲版，供劇迷選擇。



難得復出拍劇



早前《師任堂》在首爾舉行發佈會，愛姐初次透露，自己與劇中的師任堂一樣身兼媽媽及職業女性兩個身份，未來她仍以家庭為重，故今次復出拍劇實是難得。為了此劇，她更花一個月時間努力學畫畫。其實今次拍攝時，她也有點擔心，「因師任堂係歷史人物，怕觀眾心目中已有固定形象，演起來會較難。」其後她能順利完成，多得劇組的幫助，她更大讚宋承憲好靚仔。而宋承憲亦自爆沒想過跟李英愛合作，頭幾日拍攝時緊張到頻頻NG，幸好習慣後就順暢好多，她更稱女友劉亦菲是愛姐的忠實粉絲，能與愛姐合作實在感到榮幸。