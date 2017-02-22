﻿《師任堂》故事大綱

故事講述大學講師徐知倫（李英愛飾）在機緣巧合下發現了師任堂（李英愛飾）的私人日記與她的代表作《美人圖》藏着巨大的秘密，為了解開這個謎，她全心投入研究中。一次交通意外，令她能往返朝鮮時代與現代之間。在朝鮮時代，師任堂與精通琴棋書畫的才子李岒（宋承憲飾）、忠厚老實的正直人李元秀（尹多勳飾）發生了一連串的情感故事。在這些經歷中，她慢慢成長，並一步一步沉澱自己，最後成了朝鮮時代最出名的女畫師。