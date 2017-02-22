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﻿林夏薇買$30頭箍

2017-02-22 列印
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        早前，本報亦曾撞見嫁咗畀金融才俊莫贊生，做20億闊太的林夏薇孭住粉紅Chanel袋去渣甸坊排檔買頭箍，30蚊有交易，好知慳識儉。

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