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﻿克勤9月騷唔預老婆上台

2017-02-23 列印
■克勤拒再談涉上網盜看足球賽直播事件。
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　　李克勤昨日到電台宣傳由他作詞的新歌《C3PO》，他指C3PO是星球大戰的金色機械人，自認是星戰迷的他借角色做二次創作，強調歌曲與星戰無關。

　　另外，克勤有感去年經常在內地工作，像個內地歌手，今年要「做回」香港歌手。

  問是否勁賺人仔？他說不要講這些，屋企負擔大。克勤透露今年是入行30周年，9月將於紅館開騷，希望邀請30年對他影響大的人做嘉賓。

  問到太太盧淑儀會否上台？克勤說：「傻啦，唔好玩呢啲。」
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