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﻿古仔「一字馬」唔使擘腿

2017-02-23 列印
■古仔看似做「一字馬」，其實是站在地上。
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        古天樂近日化身「體操王子」，為代言銀行拍攝新宣傳短片，一臉認真的他張臂做「一字馬」，原來是一對紅色假腳在他下身擘開，分別架在兩個行李篋上，站立的他驟眼似在做「一字馬」！他亦呼籲各方參加下月的碌篋大賽，與他齊齊爭奪「篋神」寶座，更搞笑地自誇「無有怕」！古仔除「示範」玩「一字馬」外，在短片中亦奇招盡出，又化身「碌齡高手」和「馬術天王」，搞鬼兼惹笑！
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