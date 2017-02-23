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日報新聞 > 娛樂

﻿日本名導鈴木清順病逝

2017-02-23 列印
■鈴木(中)曾與章子怡及小田切讓合作《狸御殿》。
■《流浪者之歌》曾揚威柏林影展。
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  曾執導日本名片《流浪者之歌》的東瀛名導鈴木清順，已於周一在東京一家醫院病逝，享年93歲。當地傳媒報道，家人已為患慢性肺病的鈴木舉行喪禮。

  鈴木生於1923年，40年代曾入伍到台灣服兵役，56年起執導，名作包括《流浪者之歌》、《肉體之門》、《暴力挽歌》《殺手烙印》、《陽炎座》等，05年拍下最後作品、章子怡及小田切讓主演的《狸御殿》。

  《流》片更在柏林影展贏得評審特別獎及在日本獲《電影旬報》評為十大電影榜首，鈴木的作品對不少導演都有所啟發，《星聲夢裡人》導演Damien Chazelle早前就提到，自己曾受《流》片的影響。
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