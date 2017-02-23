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日報新聞 > 娛樂

﻿富田真由哀求嚴懲兇徒

2017-02-23 列印
■富田受傷前努力發展演藝事業。
■日本傳媒廣泛報道疑犯岩埼受審。
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  現年21歲日本歌手富田真由上年5月遭狂迷伏擊，頭胸背捱逾30刀重傷昏迷兼嚴重毁容，庭上公開襲擊過程期間，更有陪審員暈倒。網上昨日則流傳一張疑是富田傷後毁容照片，可見相中人頭部包滿繃帶。

  該案日前於東京開審，富田上庭透過書面作供，身心均受重創的她悲憤地怒斥被告岩埼友宏惡行，「我無法原諒他，希望他去死，如果死不了的話，也希望他終身監禁！」富田原定昨日繼續上庭作供，但因不適要延期。

  富田母親前日在庭上激動落淚，指控被告暴行等同要「殺人」，並透露富田的手指和嘴部目前仍有麻痹，每周亦要到院做物理治療，母女均希望嚴懲惡徒，免再為禍人間；岩埼則否認是有預謀伏擊富田。圖：網上圖片
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