﻿梁詠琪睇好 廖子妤贏女配獎

梁詠琪（GiGi）、廖子妤、余香凝及車婉婉等，前晚出席電影《骨妹》首映禮，GiGi的老公Sergio要照顧女兒未有到場。該片參加大阪電影節，但她另有工作未能赴會。



廖子妤和余香凝憑該片分別角逐香港電影金像獎最佳女配角及新演員獎，GiGi直言好開心，更讚廖演戲有潛質，但最可惜的是導演徐欣羡未能角逐新晉導演獎。談到下月兩歲生日的女兒Sofia，GiGi一家人會簡單吃飯慶祝，女兒亦只報讀一個Playgroup，想女兒感受面試氣氛，下年才正式入學。



對於被GiGi睇好奪女配獎，廖子妤坦言好開心；余香凝笑言男友陳家樂睇過粗口版本指她演得不錯，但廖演得更好，故她亦睇好對方攞獎。