﻿精靈羅蘭永不言休

現年82歲的羅蘭昨出席一保健品活動，更即席與落選港男梁裕恆（Flow）做體操，表現相當精靈！羅蘭姐透露養生之道除了吃保健品外，最重要是開心及放下執念，還自爆獲好友胡楓（修哥）傳授秘訣，「修哥每日都由旺角行去尖沙咀飲茶，而且行得好快，半個鐘就到，所以我一有機會都會多行路保健。」她續謂從不向劇組要求休息時間，因不想阻礙拍攝進度，無線亦很體諒老人家，甚少要他們捱通宵。



不過羅蘭姐亦坦言現在記對白已遠遜往時，她說：「以前記幾頁紙對白好易，O依家要翻睇好多次，最好透過圍讀就更易入腦。（想退休？）以前有諗過，但醫生叫我同周驄千萬唔好退休，退休兩年已足以令身體機能同腦部退化，所以我永不言休！」