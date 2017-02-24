﻿跟失聰師傅學整餅 關楚耀手震震「唧」花

關楚耀早前亮相港台節目《手語隨想曲5》，除了學習基本手語外，更與一名獲多個國際獎項的聾人糕餅師傅龔天揚在「無聲協作」環節中合作整蛋糕。



由於父親關維麟快將生日，關楚耀決定跟龔師傅學造蛋糕，由於父親是他音樂的啟蒙者，更教識他彈結他，所以他特別選擇了父親最喜歡的木結他款式來造生日蛋糕。製作蛋糕前，關楚耀還與龔師傅到樂器店觀察木結他的實物才開始製作，非常認真。



導演陳榮錦指關楚耀即席彈結他，更邀請師傅用手觸摸結他，感受音樂的節奏。在製餅過程中，關楚耀要以基本手語表達造蛋糕的工具及材料，如：攪拌機、焗爐、無鹽牛油等，而最考功夫的是以均衡力度在結他蛋糕上「唧」出朱古力弦線，最終還是出現了兩條震動的弦線。







