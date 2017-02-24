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日報新聞 > 娛樂

﻿松田龍平戴綠帽決離婚

2017-02-24 列印
■松田龍平是已故紅星松田優作之子。
■太田莉菜被指拋夫棄女。
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　　曾憑《字裡人間》榮膺影帝、日劇《四重奏》男星松田龍平，與模特兒太田莉菜奉子成婚8年，女兒已7歲，太田兩年前突拋夫棄女玩失蹤。當地雜誌《女性SEVEN》昨日爆出，松田夫妻已分居兼決定離婚，分居的消息獲松田的事務所證實。據悉，太田離家是因搭上年輕男星，松田上年夏季已搬離住所獨居，決定拍完《四重奏》後辦離婚手續。

　　另外，日本偶像富田真由被狂迷狂斬重傷案，被告岩埼友宏昨日續在東京法庭受審，富田到庭內屏風後作供，她堅稱被告絕對會再犯，為免有更多人受傷害，懇請法官重判被告。岩埼聞言竟當庭大叫「殺你」，富田其後說：「我相信他下次會再來殺我。」岩埼就改口說「不會殺你」。　圖：網上圖片
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