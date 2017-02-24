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﻿Wham!隊友Andrew悼佐治米高

2017-02-24 列印
■Andrew(右)和佐治合組的Wham!曾紅遍全球！網上圖片
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　　第37屆英國音樂大獎於倫敦時間前日在當地舉行頒獎禮，大會特別向兩位上年離世的英國樂壇巨星佐治米高及大衛寶兒致敬。

　　80年代與佐治米高組成瘋魔全球組合Wham!的Andrew Ridgeley，聯同兩位Wham女和音上台追悼故友。現年54歲的Andrew容顏憔悴，大讚故友才華非凡，音樂作品亦能為世人「療傷」。而大衛的兒子Duncan Jones，則代亡父領取最佳專輯及最佳男歌手獎，Duncan亦在台上緬懷亡父生前點滴，場面溫馨。
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