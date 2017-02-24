﻿66歲阿倫笑談睇AV：要畀錢唔抵嘛！

譚詠麟（阿倫）昨出席一港鐵活動時透露，前晚於南京錄影節目後，再於酒店通宵看歐聯足球賽事，隨後乘早機返港，只睡了一個小時。談到其「左麟右李」拍檔李克勤日前涉於非法網站觀看足球賽事，被網民狠批他涉支持盜版，克勤亦於社交網道歉並交代，因身在外地只能在網上找到該網站可觀看該場賽事；阿倫就認為看酒店的電視是合法途徑，而克勤亦已就此事致歉。



笑問阿倫會否撳錯掣上非法網站？現年66歲的他卻抵死道：「AV（成人色情電影）？我唔會撳錯掣，要畀錢唔抵嘛，加上打格仔睇嚟做乜！（有看過AV？）咁大個人話冇睇過都呃你，當學吓嘢做課外活動進修吓，哈哈！」