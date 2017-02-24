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﻿池昌旭入伍前最後一擊會港迷

2017-02-24 列印
■池昌旭入伍前將來港與粉絲見面。
■池昌旭（左二）、崔智友（左三）早前合作網絡劇《七次初吻》。資料圖片
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　　繼人氣韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》的「死鬼CP」孔劉和李棟旭落實稍後來香港與粉絲見面後，另一男神、《奇皇后》及《K2》男星池昌旭亦宣佈將於4月9日在九龍灣國際展貿中心 Star Hall舉辦粉絲見面會，一眾香港的韓迷可謂應接不暇。

　　29歲的池昌旭今年便要入伍當兵，而其首部主演新片《被操縱的城市》日前在韓國上映也交出好成績，上映僅12日就突破兩百萬人次觀賞，創下今年度韓片新紀錄。池昌旭入伍後將有兩年無法與粉絲見面，所以特地選在當兵前舉辦最後一次來香港舉行粉絲見面會，希望與香港粉絲留下美好的回憶。
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