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﻿陳柏宇7月娶妻 未婚妻話晒事 周秀娜拍新片光明正大爆粗

2017-02-24 列印
■腳踝韌帶未瘉的周秀娜謂似老人家，翻風落雨都會痛。
■活動上，娜姐即場跟陳柏宇對打，充滿勁力。
■陳柏宇設計的專屬T恤上，印了未婚妻符曉薇的照片。
■娜姐昨日出席活動後，換衫戴帽低調孖高大胞弟行銅鑼灣。
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        周秀娜（娜姐）和陳柏宇（Jason）昨日出席活動對打Kick boxing，有板有眼。娜姐提到即將上映的新戲《女士復仇》中有不少爆粗戲，她表示平日甚少講粗口，拍攝時一講就被人笑。而7月2日將與女友符曉薇拉埋天窗的Jason，表示婚禮筵開30席，一切由未婚妻話晒事，他只照order做。

        近年迷上Kick boxing的娜姐指因早年拍攝電影《爆3俏嬌娃》時首次接觸打拳，曾拍戲扭傷韌帶，藉打拳強化肌肉。另外娜姐有份演出的新片《女士復仇》預告片日前曝光，片中娜姐攞正牌爆粗鬧鄧麗欣，她卻說私下甚少講粗口，她說:「很少可以光明正大講粗口，一說出口大家就笑了。」另外，陳柏宇跟符曉薇將於7月2日拉埋天，未婚妻近日積極籌備婚禮事宜，問他倆有無因籌備婚事鬧交？他說:「無，因為她話晒事。我只是跟order去做。」

攝影:李權威
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