﻿讚鋒菲機場咀嘴甜蜜 祖兒自認「愛不夠」

容祖兒昨日到電台宣傳於3月底在灣仔演藝學院舉行的演唱會，她搞笑表示是來宣傳已售罄的演唱會，又謙稱不是自己受歡迎，而是場地細、門票少。祖兒聽聞門票炒至40倍，她直指太過份，又呼籲黃牛黨用正常價放飛，不要那麼猖狂。由於今次只有一首歌要排舞，所以不需要地獄式排練，祖兒媽咪也大感輕鬆。



祖兒指演唱會用音樂講心事，除演唱自己歌曲，也會唱別人的歌。當記者提議唱男友劉浩龍歌曲，她笑說：「等人哋開騷先，（未試過公開唱他的歌？）係，有咁需要咩？唱得好過佢點算。」



此外，談到謝霆鋒與王菲在機場公然咀嘴，祖兒說：「咁sweet，我諗佢冇諗住俾人睇到。（你是否很少在公開場合這樣？）少，盡可以忍住先，睇得出佢哋按捺不住，真係好愛。（你有冇咁愛？）我就冇，所以影唔到呢啲相。」



















