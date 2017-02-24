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﻿廖碧兒否認秘撻富豪

2017-02-24 列印
■碧兒要在節目中四出尋寶。
■碧兒小心翼翼步下電車。
■碧兒和河國榮合作主持新節目。
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  廖碧兒、河國榮、李尚正及盧頌恩，昨以奇妙電視節目《香港有寶證》主持身份，於西環電車廠舉行記者會。碧兒透露工作非常忙碌，凌晨6時要拍該節目，又要趕拍ViuTV新劇，「3月我會到新加坡拍劇，要拍4個月！」

  有報道指碧兒秘撻富豪男友，出入有女助手陪伴，碧兒就此表示：「當然唔係啦！報道嗰個女司機已經識咗十幾年，係我密友亦係我助手。」她自言向來努力工作，被指用名牌限量手袋，亦是慰勞自己而買。對於被指出入豪宅會男友，她說當日只是一班朋友慶祝生日，並強調自己仍是單身，亦沒察覺到身邊有追求者。問到今年情人節可有收花？她笑道：「冇！情人節就係喺呢個電車站拍節目！」
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