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﻿視察場地試音響 黎明今晚中環開騷

2017-02-24 列印
■黎明在雷頌德陪同下，踏上舞台視察場地。
■黎明昨日傍晚現身中環海濱，為演唱會做準備。
■鄭秀文（左）任黎明演唱會嘉賓，更上台綵排。
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　　黎明今晚重臨中環海濱活動空間，舉行一場《Leon's Penguins in Live香港演唱會》，吸取去年4月在同一地點開4D騷臨時不獲發牌的經驗，黎明昨晚開騷前夕，約傍晚6時往視察場地。黎明座駕直駛入後台，大批工作人員上前迎接；他全程表現認真，到處視察，其間示意工作人員播放音樂，但他聽完覺得效果未滿意，一度走上控制台了解。其後黎明開咪試唱《及時擁抱》，邊唱邊行到T形舞台盡頭，徘徊一輪最後講一句：「我知咩事。」對音響極為嚴謹。

　　而當黎明試唱《傻痴痴》時突然下雨，工作人員為他撐傘，但他未理雨勢，落力在台上跑來跑去。到晚上7時許，表演嘉賓鄭秀文突然現身台上綵排，她唱了幾句黎明的《Prima Donna》，然後和排舞師一起練《信者得愛》。
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