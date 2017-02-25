﻿愛瑪華生首映 公主裙撐環保

前特首「煲呔曾」入獄，令人感慨良多。有位政壇元老提到此事，有四字評語：「誤交損友」。他對煲呔曾身陷囹圄，甚感不值。 人年長了，見到稀奇古怪的事情多了，才想起老人家的教訓。回憶自己幾歲的時候，爸爸經常跟我說「益者三友，損者三友」，提醒我小心結交朋友。 爸爸少年時讀過幾年私塾，在舊中國社會，已經算是有文化了。當時見到他琅琅上口地說「益者三友，損者三友」，不知來源。長大後去查找，才發現原來是出自孔子的《論語》。 原文是：孔子曰：「益者三友，損者三友。友直，友諒，友多聞，益矣。友便辟，友善柔，友便佞，損矣。」 小時候聽到這兩句話以為是在講「三個朋友」，原來是指三種人。幾句話的白話翻...

2017-02-25