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﻿愛瑪華生首映 公主裙撐環保

2017-02-25 列印
■愛瑪和Dan盛裝登場。路透社
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　　「妙麗」愛瑪華生及Dan Stevens擔演的新片《美女與野獸》，於倫敦時間前日舉行首映禮，片中的「美女」愛瑪以公主Look登場，斗篷晚裝用上環保物料，愛瑪日前更揚言，以後只穿用環保物料製造的服飾。她日前在巴黎谷戲時，亦穿上以可回收塑料製成的LV連身裙。片中的「野獸」Dan則以型男Look示人，與「美女」一樣任影唔嬲！
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