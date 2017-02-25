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﻿愛妻無影 鄧梓峰寡佬買壽司

2017-02-25 列印
■高大的鄧梓峰，離遠都望到。
■揭吓衫，齋睇無買。
■早年，鄧梓峰跟太太連體行圓方。
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　　同卡通人物「巴斯光年」撞樣的金牌司儀鄧梓峰（十郎），同老婆結婚逾廿年，育有四名子女，一家好幸福。日前下午3時許，56歲的美魔男一支公hea遊圓方。見他先去平民時裝店Zara睇衫，揭吓衞衣及深色外套，無收穫就轉場去超市。入到超市，人夫似乎早已有心水入貨，推定架車仔去購物。可能是日dinner要「食自己」，十郎決定買啲壽司、魚生，返家睇電視慢慢歎。見他揀壽司魚生時，不時嘴郁郁，喃喃自語，以為佢用耳機傾緊電話，睇真啲又無喎！可能係職業病，把口要keep talking啦！最後，他買了幾盒外賣就埋單取車走人。

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