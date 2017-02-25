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﻿方力申澄清未有新歡

2017-02-25 列印
■楊怡盼再拍劇。
■小方即場做掌上壓。
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  被指讓「新歡」繞手合照的方力申，昨日出席一公開活動時即場做掌上壓晒體能。他其後澄清，被指是「新歡」者只是歌迷會Fans，繞手合照亦正常不過。其間與女Fans合照時，小方向傳媒叫道：「她又繞着我手啦！」同場的楊怡透露，《溏心風暴3》監製曾邀她參演，但因時機不合才婉拒。
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