 Advertisement
  • 2017年2月25日 星期六
  • 11º
  • 88%
熱門： 曾蔭權七警案預算案105%慳妹金正男

日報新聞 > 娛樂

﻿定欣代施嬅否認追袁偉豪

2017-02-25 列印
■定欣（中）、胡琳（左）及雨僑齊亮相。
Previous Next

  胡定欣、胡琳和雨僑昨日擔任一開幕活動嘉賓。談到有指「胡說八道會」的李施嬅，力追藝人跑步團隊「Crazy Runner」成員袁偉豪，定欣就興奮地向記者說：「我要代李施嬅同大家講，佢最愛嘅人係我！」定欣指兩個會「不可分割」，問到會否真的「一家親」？定欣笑道：「唔會啦，大家太好朋友！（唔過電？）唔知喎！識咁耐，要發生都發生咗，使唔使我幫手撥行佢？」對於李施嬅被暗指曾介入袁偉豪與岑杏賢的戀情，定欣就指屬不實報道。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd