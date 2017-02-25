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﻿基仔調理身體勤「造人」

2017-02-25 列印
■基仔下月將推出新碟。
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　　古巨基昨到電台宣傳他翻唱張國榮（哥哥）的歌曲《最愛》時透露，將於下月16日推出新碟《Salute To Dear Leslie》，全是翻唱哥哥的歌曲，以延續他所遺留的作品；出碟當日也會舉行音樂會，新碟和數碼版本的收益扣除成本後，加上其音樂會歌酬將全數捐給「哥迷會」。

  另外，基仔表示婚後要工作和家庭生活取個平衡，問到何時實行造人大計？他說努力中，一向有調理身體，若有好消息定會通知大家。
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