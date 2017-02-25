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﻿側田英雄救美空歡喜

2017-02-25 列印
■側田與索女拍檔貼身接觸，認真有艷福！
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　　側田早前拍攝新歌《HEADS UP PHONES DOWN》MV，盼透過該曲鼓勵大眾可嘗試拒再做「低頭族」，放下智能電話，多用眼睛看世界。該MV內容講述，側田進入了網絡虛擬世界拯救美女，可惜最後才發現原來只是自己戴住VR（虛擬實境）眼鏡看到的影像。

  至於MV內亦有一幕是側田拿起大鐵錘打爆電視機，導演預備了十多部電視機，誰知側田用力一揮，成功一Take過完成拍攝，備用的電視機就改做佈景。
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