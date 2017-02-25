﻿一劇翻身 《親親》「虎媽」出巡多人讚 江美儀連家傭都讚好

藝人從來都是海鮮價，呢個節目俾人踩咩，下個劇可以一鋪翻身。江美儀早前主持《街巿遊樂園》，被指欺凌顧紀筠個仔陳淩霆，遭網友圍插，仲有指《親親我好媽》一劇因而變倉底貨。出事後唔夠兩個月，《親》劇突然出生天，江美儀演的「虎媽」獲讚夠貼地，演技被肯定。本報發現連日來江美儀為《親》劇宣傳和新一輯《屋邨遊樂園》拍攝，不論去到學校定屋邨，都如出巡一樣，「恰新丁」討厭鬼變成連家傭姐姐都Like嘅「女神」，難怪她都形容：「好似坐過山車！」撰文：杜淑霞



採訪：李維隆 服裝：MARELLA



先後提名過共9次最佳女主角及女配角的美儀，早已被公認戲好，13年更憑《衝上雲霄II》獲得「最佳女配角」。不過向來講嘢又直又堀的她，去年尾甫主持《街巿遊樂園》即出事，被指「恰新丁」陳淩霆，形象直插谷底。雖然事後，台前幕後都解釋是節目效果，就連陳淩霆媽咪顧紀筠都幫口，但網民似乎仍然唔收貨。



演出被讚夠貼地



由天堂跌落地獄，美儀仲慘到連首部擔正的《親》劇，也被指連累擺倉底，幸好天無絕人之路，本月初《親》劇一出，美儀演的「虎媽」即出位，獲觀眾勁讚演得好夠貼地，隨即谷底反彈。日前美儀為該劇到小西灣漢華中學宣傳，學生哥見到呢個「虎媽」，不但唔驚仲好鍾意攬住影相。之後兩日美儀再去坪石邨同彩虹邨為《屋邨遊樂園》拍攝，更加大受街坊歡迎，不少人都話：「我晚晚有睇你㗎！」又有街坊讚：「你做得好好呀！我係為咗睇你㗎咋！」最難得連家傭姐姐都圍住佢係咁影相，兼且用啲唔鹹唔淡廣東話講：「我夜晚有睇你呀！（美儀搞笑回應：你唔使洗碗咩？）我洗完先睇㗎！」美儀聽到當然笑晒啦！



多得老公同囡囡



對於短短兩個月遊走天堂與地獄，美儀好感慨咁話：「好多謝大家咁鍾意呢個劇，當然係好開心啦！但諗番起我嗰時俾人狂踩，雖然o依家信咗佛，但始終都係凡人有感覺嘅，真係有唔開心㗎！所以心情真係就好似坐過山車咁，但係亦證明觀眾係對事唔係對人嘅，總會有彈有讚，可能我舊年犯太歲，所以咁惹是非囉！」講番今次演出成功，美儀認為除自己努力，最重要有好對手，「最初知道做主角當然開心啦！但亦都擔心自己未做過人阿媽，仲要有兩個咁大個嘅女，好在『老公』阿Ben（黃智賢）好好，大家可以有商有量去演，而兩個女亦都演得出色，先至可以令到我可以發揮得更好。」



