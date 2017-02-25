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﻿感情隨緣

2017-02-25 列印
■美儀早已融入吳家，跟吳君祥父母及家姐吳君如經常見面。
■美儀跟吳君祥拍拖多年，一直甜蜜。
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　　美儀事業得意，即被指愛情失意，有傳她跟拍拖10多年的同居男友吳君祥分開生活，男友為工作已移居北京，令美儀日日齋爆，對此美儀否認已跟男友分手，「我哋冇分手，每日都有聯絡，只係佢為咗做嘢去咗北京住啫！（但分開生活唔擔心咩？）咁將來嘅嘢就要睇隨緣啦！」
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