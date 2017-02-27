﻿被指收錢着戰衣出戰奧斯卡 梅姨反擊老佛爺毀譽求道歉

全球矚目的國際影壇盛事奧斯卡頒獎禮今日舉行，惟有份角逐影后的梅麗史翠普近日因「戰衣」問題，而與殿堂設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld發生爭拗，梅姨更被鬧「好Cheap」；雖然老佛爺事後稱很尊敬梅姨，惟她仍未收貨，更要求對方就毀其聲譽一事道歉！



第89屆奧斯卡頒獎禮今日舉行，有份角逐影后的梅麗史翠普、愛瑪史東及上屆奧斯卡影后貝兒羅森等，前晚應邀出席奧斯卡賽前酒會，雖然愛瑪被視為今屆影后大熱，不過卻被近日捲入是非的梅姨搶盡風頭。



67歲的梅姨因出戰的奧斯卡「戰衣」，而與現年83歲、Chanel掌舵人兼殿堂設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld鬧得相當不快。梅姨原打算着老佛爺的設計出戰，但後來決定改穿另一品牌，老佛爺即在網上貼文斥梅姨稱收了錢穿其他品牌的服裝，更嬲到鬧對方「好Cheap」；雖然老佛爺事後表示很尊敬梅姨，不過梅姨卻未肯收貨，反擊對方指她收錢着衫一事是破壞她及其造型團隊為她選擇品牌的聲譽，要求老佛爺道歉！



另一影后候選人妮妲莉寶雯原打算出席奧斯卡及昨日舉行的獨立精神獎，不過她日前突發聲明宣佈因懷孕未能出席，外間相信她可能隨時生得，故要留在家中待產。至於今屆美國總統特朗普由於禁止伊斯蘭國家人民入境，包括伊朗導演阿斯加法哈迪在內的最佳外語片入圍的5名導演發出聯合聲明，表示反對特朗普的入境政策。



另外，憑着《情繫海邊之城》封獨立精神獎影帝的卡斯艾弗力，身穿用阿拉伯文寫着「愛」字的衣服到場，領獎時更稱特朗普現時的政策令人憎厭。黑人同志電影《月亮喜歡藍》則狂掃6大獎項成大贏家。不過卡斯的影星哥哥賓艾弗力卻憑《蝙蝠俠對超人：正義曙光》，與演超人亨利卡維被選為「金草莓頒獎禮」的最差銀幕拍檔。











圖：美聯社