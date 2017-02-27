﻿JUN K.三米高花車跌下受傷 2PM首爾騷即時腰斬

韓國男子組合2PM上周五起一連三日在首爾奧林匹克體育場舉行演唱會《6 Nights》，惟昨日演出期間卻不幸發生意外！



據悉，事發時2PM乘坐花車準備演唱《Hands Up》，惟主唱JUN K.疑因差錯腳，於近三米高的花車上跌落地面，演唱會即時中斷演出。有網民事後表示，當時看到JUN K.頭頸均告受傷，而他亦表現一臉痛苦，無法動彈，並隨即被送往醫院接受治療。至於2PM其餘成員隨後再次現身台上向觀眾鞠躬道歉，至離開會場登車時，亦一臉憂心忡忡。2PM所屬經理人公司JYP娛樂亦發聲明交代事件，表示：「JUN K.現在正在醫院接受精密治療中，關於之後的演唱會行程（下月3日至5日），目前還無可奉告。」圖：網上圖片







