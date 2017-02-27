﻿朱千雪睇好《星聲》封帝后 黎諾懿4月做爸爸未識緊張

《第八十九屆奧斯卡頒獎典禮》於今早舉行，明珠台將會進行現場直播。黎諾懿、朱千雪和傅嘉莉等昨日出席宣傳活動，朱千雪睇好《星聲夢裡人》的男、女主角獲獎，更指男主角Ryan Gosling很有魅力，自己都很喜歡有鬚又有男人味的男人。而性感現身的傅嘉莉，就希望有機會演出歌舞劇。



黎諾懿稱稍後會到日本工作至3月中，幸好工人姐姐已上班，可陪伴懷孕中的太太，而「雞仔」應會聽話，並在4月預產期出世。現在心情不算太緊張，相信待雞仔出世後，大家有更多互動時感受會更大，並預言將來要用物質引誘囝囝陪伴，因為自己工作忙碌，未必像太太一樣能時刻陪伴着他。