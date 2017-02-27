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﻿衛詩雅陪前度跑山「中伏」

2017-02-27 列印
■衛詩雅和麥子樂都鍾意行山，並遇過慘痛經歷。
■楊受成太太陸小曼（右三）和梁智鴻醫生（左二）也有出席活動。
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  衛詩雅、麥子樂及楊受成太太陸小曼昨日出席慈善步行活動，衛詩雅表示間中會與媽咪一齊行山，加上每日放狗當做運動。她透露多年前前度男友要參加鐵人賽，她曾陪對方跑山練體能。當時男友話好容易，沒想到會「中伏」，因她跑過一個山頭已想返轉頭，中途辛苦到想叫直升機來救援，最後行了3小時有搵笨感覺。而麥子樂偶然也會約朋友行山，他稱有次行到虛脫，結果太辛苦要搭的士離開。他覺得行山講求意志力，比跑步更難。
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