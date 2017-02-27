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﻿麥明詩唔介意被林作抽水

2017-02-27 列印
■麥明詩表示其他人說話控制不到，幸好她不易被激嬲。
■翁嘉穗與丈夫鄔友正一齊行善。
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  麥明詩及翁嘉穗昨日出席保育慈善跑步活動，最近林作專欄被網民指抽麥明詩水，麥明詩笑言肉體冇被抽水便可，她會尊重言論自由，並稱有時做節目為求效果要互寸，事事記入心會好辛苦。問她會否帶眼識人？麥明詩稱會嘗試，但會選擇先信任人，而不是質疑對方。

  另外，翁嘉穗親自邀請多位好友一齊跑，老公鄔友正也有現身支持，她表示多做運動病痛也減少，而16歲大仔都熱愛做運動，每日會約同學一齊做Gym。
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