﻿愛即興結婚夠浪漫 高海寧望着齊中日嫁衣

高海寧（高Ling）昨日現身京都觀光物產展暨和服fashion show，首次穿上紅色花嫁和服行騷的高Ling直言好開心，將來結婚也希望穿不同國家的嫁衣拍照，包括中式、日式的婚紗，當問到出嫁年期時？高Ling說︰「我沒有定下年期呀！不想自己太大壓力，（等男方做主動？）當然啦！未有人做這件事」



高Ling又表示近日忙於拍劇，沒有時間想這回事，問到升呢女主角的她會否將婚期延遲？高Ling說︰「沒有延不延遲的，這些沒法勉強和計劃，我喜歡即興，不會限定幾時結婚，希望有驚喜，這樣才夠浪漫。」



另外，高Ling透露稍後要出海拍攝新劇《抱佣情人》，屆時更會以一件頭泳裝上陣，問需不需要操弗上陣？她笑說︰「不用啦！現在很難變胖，日日開廠吃好多都依然瘦。」







