﻿自稱獲邀上台合唱 「程咬G.E.M.」惹噓聲震天

「宇宙巨漿」又一巨「尷」！鄧紫棋（G.E.M.）前晚借Black Eyed Peas(BEP)讓自己變成《Dragonland Music Festival》的「壓軸」嘉賓，但大會事前毫不知情，當晚亦以外國歌手掛帥，大會即阻止這位「不速之客」上台，但混亂中亦被G.E.M.成功獻唱；部份樂迷見突然殺出個「程咬G.E.M.」亦相當氣憤、噓聲震天，喝倒采聲浪也令到G.E.M.疑似一度臉色變灰！有不滿的樂迷完騷後，陸續在網上貼文怒罵G.E.M.，直斥她毁了一首好歌及整晚騷！



G.E.M.事後在社交網站晒與BEP合照，並力言是獲該組合成員邀上台，「我本來只是來看表演，但will.i.am早上在短訊裏突然叫我不如晚上一起唱Where is The Love！哈哈哈，想不到我跟BEP的第一次合作居然這麼即興」，間接承認上台表演未經大會安排。另外，前晚來捧場的包括蔡思貝及她的兩位緋聞男友麥秋成和周志文。







