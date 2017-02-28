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﻿女星鬥靚愈夜愈美麗 金屬女神艾美贏老氣狄高達

2017-02-28 列印
艾美阿當絲 ■缺席紅地氈的艾美阿當絲昨晚上台負責頒獎，事後亦有出席派對，艾美穿上Tom Ford金屬色超級低胸晚裝，既性感又高貴，十分搶鏡。
姬蒂赫遜 ■姬蒂赫遜現身頒獎禮後的派對時，穿上Cavalli祼色高訂晚裝，大開中門設計，令美好身材表露無遺。
Kate Bosworth ■Kate Bosworth的軍綠雪紡喱士晚裝長度與腰帶的比例，完全凸顯她的身材優點。
妮歌潔曼 ■妮歌潔曼選了Armani Prive的晚裝，雖然款式保守穩陣，但塗上鮮紅唇膏，令膚色更為白𠵍。
Alicia Vikander ■氣質女星Alicia Vikander在紅氈選了穩陣的黑色LV喱士晚裝，但低腰的剪裁令她變矮了，破壞身材比例。
狄高達莊遜 ■《格雷的五十道色戒》性感女星狄高達莊遜在行紅地氈時收起性感，選着Gucci金黃色晚裝，恍如窗簾，十分累贅，再加上露額的髮型，更有老氣橫秋之感，可謂紅氈失手之作。反而在事後派對上穿上吊帶黑色晚裝，即時變得順眼得多了。
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每年奧斯卡頒獎禮的紅地氈都是一眾女星的「戰場」，個個悉心打扮務求可以搶奪目光，今年頒獎禮與以往不同，不少一級女星都缺席紅地氈，直接上台頒獎，如梅麗史翠普、艾美阿當絲等。而部份女星在行紅地氈時都失手，選錯戰衣密實兼無睇頭，反而亮相賽後派對時就明顯性感得多，令今年的賽後派對更有可觀性，可謂愈夜愈美麗。圖：美聯社
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