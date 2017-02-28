﻿黑人演員囊括男女配 維奧娜開齋 穆斯林Mahershala揚威

去屆奧斯卡頒獎禮因提名名單「白化」而掀起黑人演員杯葛頒獎禮風波，今屆奧斯卡明顯吸取教訓，有多位黑人演員獲提名及得獎，其中榮獲男、女配角的得主均為黑人演員，分別是《Fences》的維奧戴娜維絲及《月亮喜歡藍》的Mahershala Ali，Mahershala更為奧斯卡史上首位得獎的穆斯林演員，亦讓少數族裔演員吐氣揚眉！



第89屆奧斯卡頒獎禮昨日隆重舉行，今年頒獎禮政治意識濃厚外，亦一改近年為人所詬病的種族歧視問題。第三度獲奧斯卡提名的黑人女星維奧娜戴維斯（Viola Davis），憑於電影《Fences》中扮演妻子Rose，於背後支持因膚色問題而無法繼續棒球事業的Troy（丹素華盛頓飾），而首度奪得最佳女配角獎。維奧娜上台領獎時表現激動，除感謝丈夫與女兒外，也多謝該片導演兼拍檔丹素並表示：「所有充滿潛能的人聚集在這裏，我夢想成為藝術家，因為我們可以去慶祝我們生命中有意義的事情。」



男配角得主則落於在《月亮喜歡藍》中飾演毒梟Juan的黑人男星Mahershala Ali，他除一擊即中得獎，還創造歷史成為首位得小金人的穆斯林演員。Mahershala於頒獎禮後，坦言原本為《星聲夢裡人》奪最佳電影而高興，但後來看到台上保安及工作人員就開始擔心，至讀出《月》片才是真正得主時，他根本不想上台，因不想從他人身上搶走獎座。



至於《優獸大都會》亦大熱贏得最佳動畫，該片以動物借鏡，帶出人們應放下成見、歧視，不應因族群而被標籤、歧視，甚符合今屆奧斯卡勢要打破被批種族歧視的問題。成龍昨亦以終身成就獎得主身份出席頒獎禮，他更帶同熊貓公仔行紅地毯。



圖：美聯社