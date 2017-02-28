﻿「特」式歧視被摑兩巴 《伊朗》名導奪獎鬧爆特朗普

第89屆奧斯卡頒獎禮一如美國近月的娛圈盛舉，藝人紛借機表達對美國總統特朗普惡法及涉歧視不同宗教及種族的不滿。大會司儀、名嘴Jimmy Kimmel甫開始就狂窒特朗普帶歧視色彩的入境禁令，但曾被「特」式禁令拒絕入境的伊朗名導及敍利亞年輕攝影師作品就在今屆分別贏得「小金人」，儼如向總統「摑兩巴掌」！



美國總統特朗普下令禁止多個伊斯蘭國家公民入境，令今屆奧斯卡獲提名最佳外語片的《伊朗式遷居》導演阿斯加法哈迪（Asghar Farhadi），及憑《白頭盔》獲提名最佳紀錄短片的21歲敍利亞攝影師Khaled Khatib早前未能入境，有關總統行政命令受司法挑戰暫緩實施，但阿斯加為表抗議決定不出席頒獎禮，Khaled最後亦不能入境。



嚴斥禁令不人道



兩片昨日分別獲獎，阿斯加由美籍伊朗裔的Anousheh Ansari上台代領他的第二個外語片「小金人」，她讀出阿斯加的口訊稱，感謝大會第二次頒發最佳外語片獎給他，又指責特朗普頒下的入境禁令不人道，令他不受尊重、以敵我對立分裂世界！



最佳紀錄短片《白頭盔》則是拍攝敍利亞內戰戰場中，搜救隊「白盔隊」人員的紀錄片，該片攝影師Khaled Khatib被禁入境，代他領獎者致詞時，邀請全場觀眾起立鼓掌，並期望外屆關注持續6年的敍利亞內戰！有指兩套電影獲獎是政治原因多於電影本身因素，《伊》片並非今屆大熱，獲獎或是拜特朗普所「賜」！



全場向梅姨致敬



另外，特朗普亦是會上的揶揄焦點，司儀Jimmy開場就暗嘲特朗普，「有225個國家直播奧斯卡，但這些國家現在都很討厭我們……我想多謝特朗普，去年奧斯卡好像曾被指種族歧視，現在已沒人記得了」，被特朗普指是「最過譽演員」的梅麗史翠普，Jimmy卻叫全場起立向「超級過譽演員」梅姨致敬！Jimmy到中段時更即場挑機，在特朗普的Twitter留言「梅麗史翠普跟你Say Hi」，惹來全場爆笑！



