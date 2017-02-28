﻿「特」式歧視被摑兩巴 《伊朗》名導奪獎鬧爆特朗普

美國總統特朗普下令禁止多個伊斯蘭國家公民入境，令今屆奧斯卡獲提名最佳外語片的《伊朗式遷居》導演阿斯加法哈迪（Asghar Farhadi），及憑《白頭盔》獲提名最佳紀錄短片的21歲敍利亞攝影師Khaled Khatib早前未能入境，有關總統行政命令受司法挑戰暫緩實施，但阿斯加為表抗議決定不出席頒獎禮，Khaled最後亦不能入境。
嚴斥禁令不人道
兩片昨日分別獲獎，阿斯加由美籍伊朗裔的Anousheh Ansari上台代領他的第二個外語片「小金人」，她讀出阿斯加的口訊稱，感謝大會第二次頒發最佳外語片獎給他，又指責特朗普頒下的入境禁令不人道，令他不受尊重、以敵我對立分裂世界！
最佳紀錄短片《白頭盔》則是拍攝敍利亞內戰戰場中，搜救隊「白盔隊」人員的紀錄片，該片攝影師Khaled Khatib被禁入境，代他領獎者致詞時，邀請全場觀眾起立鼓掌，並期望外屆關注持續6年的敍利亞內戰！有指兩套電影獲獎是政治原因多於電影本身因素，《伊》片並非今屆大熱，獲獎或是拜特朗普所「賜」！
全場向梅姨致敬
另外，特朗普亦是會上的揶揄焦點，司儀Jimmy開場就暗嘲特朗普，「有225個國家直播奧斯卡，但這些國家現在都很討厭我們……我想多謝特朗普，去年奧斯卡好像曾被指種族歧視，現在已沒人記得了」，被特朗普指是「最過譽演員」的梅麗史翠普，Jimmy卻叫全場起立向「超級過譽演員」梅姨致敬！Jimmy到中段時更即場挑機，在特朗普的Twitter留言「梅麗史翠普跟你Say Hi」，惹來全場爆笑！