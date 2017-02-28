﻿遊客「亂入」竟能錫妮歌手

今屆奧斯卡大會為表對外國遊客的極力歡迎，特別安排在當地乘坐觀光巴士的遊客突然進入頒獎禮的會場內「到此一遊」，當眾遊客在最後一刻才知是到頒獎禮台前，和現場觀眾一樣均大為驚喜，這在常年在都恐襲陰霾下的美國，可說是非常「破格」，與大會的嚴密保安「相映成趣」！部份遊客亦老實不客氣，不斷向現場的國際巨星「集郵」，有男遊客更得以輕吻妮歌潔曼的玉手！有一對來自芝加哥的情侶，更獲偶像丹素華盛頓口頭主持婚禮！