 Advertisement
  • 2017年2月28日 星期二
  • 15º
  • 67%
熱門： 曾俊華胡國興奧斯卡劉夢熊Nokia 3310

日報新聞 > 娛樂

﻿米高霍士批侮辱人類尊嚴

2017-02-28 列印
■米高（左）身後的回到未來戰車是不少影迷的集體回憶！美聯社
■米高和薛夫洛根齊擔任頒獎嘉賓。美聯社
Previous Next

　　《回到未來》經典科幻電影系列男主角米高霍士（Michael J. Fox），聯同諧星薛夫洛根（Seth Rogen）擔任最佳剪接獎頒獎嘉賓，他們更坐在《回》片內的未來戰車登場，令影迷喜出望外！

　　薛夫穿上《回》片「預告」面世的自動綁帶波鞋，身患柏金遜症的米高在台上表現精靈，不忘揶揄特朗普的歧視移民政策，生於加拿大的他稱，20年前宣誓當美國公民，並指不少人不顧危險來到美國，卻被美國人拒諸門外，「這是對人類尊嚴的侮辱！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd