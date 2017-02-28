 Advertisement
  • 2017年2月28日 星期二
  • 15º
  • 67%
熱門： 曾俊華胡國興奧斯卡劉夢熊Nokia 3310

日報新聞 > 娛樂

﻿會場天降冬甩觀眾興奮

2017-02-28 列印
■奧斯卡頒獎禮會場內降下冬甩！美聯社
■Jimmy（左）亦不客氣，出手搶冬甩。美聯社
Previous Next

　　奧斯卡頒獎禮舉行長逾4小時，不少女星為了靚靚示人，甚至要捱肚餓亮相。大會近年設想相當周到，怕眾影星嘉賓肚餓，也特別於頒獎禮舉行期間加插派小食環節！繼2014年Ellen DeGeneres公開叫薄餅後，去屆主持Chris Rock亦照辦煮碗安排童軍進會場義賣曲奇趁機行善，今屆主持Jimmy Kimmel則大玩花臣，要台下眾星閉目幻想冬甩，接着一件件冬甩就以空降形式逐一降落到眾星身上，叫人甚為驚喜。此外，大會昨亦有一個有趣環節，是讓多名國際巨星讀出網民在Twitter上對他們的刻薄留言，出爐影后愛瑪史東被網民指她演任何角色都似一個吸毒妓女，讓她非常尷尬！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd