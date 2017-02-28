會場天降冬甩觀眾興奮
熟年男女 不婚激增
香港「孤男寡女」人數不斷上升。最新人口統計發現，從未結婚人口比例於過去十年間上升，三十至三十九歲不婚港女由兩成七增至三成，四十至四十九歲男性從未結婚的比例在同期亦由一成四顯著升至一成八。跨境婚姻狀況亦...
2017-02-28
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全國兩會召開在即 河北工廠被勒令停產
今年全國政協人大會議下月三日、五日先後在北京召開，網上流傳當局為確保兩會期間不受霧霾影響，河北當局下令省內所有企業由上周末起全部停產，今起將切斷電力供應。 京津冀地區周日起空氣質素下降，中央氣象台預報，華中南部、黃淮西部、江淮、江南北部、華北中南部部份地區，今日空氣污染程度為輕至中度，局部地區達重度污染。 網上流傳消息指，河北省石家莊市、廊坊市、霸州多間生產藥物、冷軋鍍鋅、製鋼等不同企業，日前接獲省政府通知，所有企業須由上周末起全部停產，當局今起將暫停電力供應，直至另行通告。 據悉，冀當局為確保鋼廠停產，安監局更在設備貼上封條。鋼鐵業人士透露，若京津冀鋼廠停產三至五...
2017-02-28
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抗議特朗普入境禁令 奧斯卡眾星戴藍絲帶
美國總統特朗普以行政命令方式，臨時限制七個伊斯蘭國家公民入境，在國內外惹起極大爭議。周日舉行的電影界年度盛事奧斯卡頒獎禮，多名影星、電影工作者均佩戴象徵支持美國公民自由聯盟的藍絲帶到場，以間接方式抗議...
2017-02-28
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市況升溫 二手錄新高價成交
在二手市況升溫下，部份屋苑錄新高價成交，美聯區域營業董事方思賢表示，將軍澳維景灣畔16座高層G室，面積799方呎，屬3房間隔，獲用家斥資約1236.8萬元承接，呎價約15479元。據了解，原業主200...
2017-02-28
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杜指破頂後回氣 股神：美股未起泡
市場靜候美國總統特朗普周二到國會的演說，美股周一好淡爭持，續升乏力，杜指初段曾升20點，再創日內高位，惟其後無以為繼，在20800點水平窄幅波動。另外，美國股神巴菲特昨日在媒體訪問中透露，年初以來斥資約百億美元再掃入蘋果公司股份，至今累計總值逾180億美元（1404億港元）。他同時指美股沒有泡沫，這與「末日博士」麥嘉華警告美股已嚴重超買，隨時會出現大跌市的看法南轅北轍。 杜瓊斯工業平均指數早段一度上升20點，報20841點，再創日內高位，惟其後已轉升為跌，至今晨四時報20840點，較上周五升18點；納斯達克指數報5855點，升10點。滙控（005）美國預託證價格報6...
2017-02-28
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嘔出個桂冠 伊巴救全家
伊巴謙莫域周日英格蘭聯賽盃決賽梅開二度，獨力帶領曼聯於溫布萊3:2險勝修咸頓，這位三十五歲老將疑拼搏過度完場後嘔吐，照樣豪言餘下三線全力爭標。 本季在社區盾、英超、聯賽盃、足總盃和歐霸盃連番救「魔」的伊巴，今仗先直射罰球破網開紀錄，其後隊友連格再下一城，但聖徒藉意大利前鋒加比亞甸尼梅開二度扳平。眼看進入加時之際，伊巴完場前三分鐘接應安達靴里拉傳中，銅頭一搖頂成3:2。 這名三十五歲老將今場由頭搏到尾，球證鳴笛後他立即俯身雙手撐着膝蓋，疑似嘔吐狀甚痛苦。良久喘息過來後，綽號「呂布」的伊巴仍豪言要全力衝擊聯賽、足總盃和歐霸：「我七個月就有兩個錦標落袋，比某些球隊十年無冠...
2017-02-28
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瑞典Kiruna 冰火極光溫泉
有否想過在北極圈赤條條感受當地冰天雪地，再看難得一見的極光？在瑞典北部的城市Kiruna，你可跳進熱騰騰的露天溫泉浸浴，在冰雪中靜候光束在天空起舞，的確是瘋狂之最，浪漫至極！ 文：Rachel圖：Ra...
2017-02-28
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破天荒 最佳電影頒錯獎成全球笑話 愛瑪《星聲》封后 卡斯《海邊》稱帝
《第89屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間昨早舉行，今年卻鬧出最大的笑話，就是頒發壓軸獎項最佳電影時，竟然頒錯獎，將《月亮喜歡藍》錯變成《星聲夢裡人》，成為全球笑話。《星聲》最終亦奪六獎成大贏家，其中包括影后...
2017-02-28
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社論——讓「銀髮族」成經濟推手
統計處昨天發表最新人口數據，而按揭證券公司亦公佈將會推出年金計劃，兩則新聞都顯示香港有逼切需要加快應對人口老化，並以新思維辦事，讓長者成為推動內部經濟的新力量，同時繼續貢獻勞動市場。 統計處公佈，截至去年年中本港人口達七百三十三萬人，人口持續老化，且步伐開始加快，原因是二戰後於嬰兒潮出生的人士陸續踏入老年，其中六十五歲及以上人口所佔比例，由十一年前的一成二上升至去年的一成六，升幅為一成二；人口年齡中位數亦由一十年前的三十九點六歲，上升至去年的四十三點三歲，反映人口老化的趨勢。 另一方面，按揭證券公司計劃在一年至一年半後推出年金計劃，讓退休人士一筆過繳付資產投資後，終身可獲現...
2017-02-28
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知情達理——旅遊大使三T穩膽
今季的泥地賽多利內疊前置，但要留意一點，平常泥地賽多是在周六或周日跑日賽，但全泥宴則是跑周三夜馬，這或會造成兩者的偏差模式有別。事實上，上次一月十八日季內第二次全泥宴，在馬場有雨之前，頭幾場賽事只是稍...
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