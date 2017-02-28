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﻿麥迪文被窒錯失《海邊》稱帝良機

2017-02-28 列印
　　麥迪文（Matt Damon）在今年的奧斯卡頒獎禮亦「很忙」，因為他屢被老友、大會司儀Jimmy Kimmel作為開玩笑對象！Jimmy笑指麥迪文不接拍讓卡斯榮膺出爐影帝的《情繫海邊之城》，卻走去拍令一部電影《長城》，結果後者蝕大錢，影帝寶座亦當然宣告「旁落」。當麥迪文發言時，Jimmy在台下就指揮樂團奏樂，令麥迪文發言被窒住，場面惹笑！
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