﻿破天荒 最佳電影頒錯獎成全球笑話 愛瑪《星聲》封后 卡斯《海邊》稱帝

《第89屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間昨早舉行，今年卻鬧出最大的笑話，就是頒發壓軸獎項最佳電影時，竟然頒錯獎，將《月亮喜歡藍》錯變成《星聲夢裡人》，成為全球笑話。《星聲》最終亦奪六獎成大贏家，其中包括影后愛瑪史東及最佳導演等；而影帝就由《情繫海邊之城》的卡斯艾弗力奪得。



本報記者 圖：美聯社、路透社



今屆奧斯卡焦點當然落在獲14項提名的《星聲夢裡人》身上，電影順利贏得最佳女主角（愛瑪史東）、最佳導演（Damien Chazelle）、最佳美術設計、攝影、原創歌曲及原創音樂六個獎，一度獲宣佈奪最佳電影，可惜最後食詐糊，真正得主是《月亮喜歡藍》！



錯頒《星聲》 《月亮》失而復得



頒發最佳電影的嘉賓為《雌雄大盜》舊拍檔華倫比堤與菲丹娜惠，頒獎時華倫看到卡上的得獎結果時露出疑惑神情，之後他將卡交給菲，菲即讀出得獎電影為《星聲夢裡人》，而《星》片的監製、演員上台領獎，監製Jordan Horowitz正想發表感言時，突然說︰「看來我們輸了！」之後Jordan從華倫手上搶過得獎卡，並向台下觀眾展示，更高呼《月亮喜歡藍》才是最佳電影得主。華倫在台上為自己辯護，「剛才我見到信封上寫着的是愛瑪史東《星聲夢裡人》，我不是想搞笑。」當時台上亂成一片，台下的嘉賓就O晒嘴，隨後《月》片監製Adele Romanski、導演等上台領獎。



頒錯獎事件立即成為網友熱話，有指Jordan從華倫手上搶過卡片的做法無禮，不少藝人留言表示驚訝，謝茜嘉卓婷稱為《月》劇組感到難過，希望他們可以有完整、沒有出錯的贏獎體驗。



會計師行發聲明致歉



Jordan事後在後台受訪詳述經過，他指在台上有工作人員在找最佳電影得獎結果，起初找到的是最佳女主角的得獎結果卡，其後終於找到最佳電影那張，於是他搶去華倫手上的卡，宣佈最佳電影的真正得獎者是《月》片。



華倫在頒獎禮後現身慶功派對，並一直拿着得獎結果信封，證明剛才宣佈結果時的確拿着影后得獎結果的信封。他與菲在派對上再遇，並向菲表示︰「這不是我們的錯！」他的發言人已要求大會舉行記者會澄清。奧斯卡官方會計師行PwC即刻在twitter發文向《月》、《星》片、華倫比堤、菲丹娜惠及奧斯卡觀眾致歉，承認最初給頒獎嘉賓的信封並非真正賽果，正調查為何會發生這種失誤，又對事件感到遺憾。



雖然《星》片未能摘下最佳電影，但亦奪六獎成大贏家，《月》片則獲三獎，包括最佳男配角、改編劇本及最佳電影。《星》片愛瑪史東封影后，影帝就由卡斯艾弗力憑《情繫海邊之城》贏得。愛瑪感激與她角逐影后的四位女星，卡斯在台上終於感激哥哥賓艾弗力。