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﻿袁紫僑講爛Gag 劉愷威叫停

2017-03-01 列印
■袁紫僑拍劇之餘，也會照顧美容院生意。
■袁紫僑與劉愷威合作三個月，視對方為好前輩。
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  賭王兒子何猷君女友、「少女標本」成員袁紫僑（CoCo）早前拍攝的內地劇集《周未父母》，現時在湖南衞視播出。CoCo在劇中飾演劉愷威的下屬，更是一位刁蠻任性的富二代，經常在辦工室與劉愷威作對。

  CoCo笑言在拍攝時是歡樂小姐，因為經常在片場講笑話，不過就連劉愷威也怕了她，她表示︰「我經常在講笑話，我自己當然覺得好笑啦，咁其他演員和劉愷威都有讚，不過他們聽我講得多，都想阻止我講落去。」
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