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﻿Rosemary呻忙無暇「造人」

2017-03-01 列印
■Rosemary（右）與Jocelyn以性感打扮演譯一系列珠寶首飾。
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  名模Rosemary與Jocelyn Luko為珠寶展擔任模特兒，Rosemary笑言不想知道身上行頭總值多少，怕令自己更緊張；她透露於農曆年曾赴德國探望剛誕下麟兒的好姊妹貝安琪，大讚BB精靈可愛，又表示待好友返港，會舉辦一個聚會慶祝她做了媽媽。問Rosemary會否恨做媽咪？她表示：「現在太忙了，我與老公經常要飛，除非有工作可以一起做，那就容易些製造BB。」

  Jocelyn透露剛與老公從夏威夷返港，她最難忘是在情人節當日二人站於火山口附近拍照，剛好有岩漿噴出落在不遠處，雖然驚險但感覺特別。
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