﻿為4月個唱影海報 薛凱琪處女野餐夢想成真

入行十年的薛凱琪(Fiona)，試過兩次在紅館開騷，反應熱烈。2017年頭，她重點工作就是4月6日至8日，假旺角麥花臣舉行三場薛凱琪《夢之途中》音樂紀。日前，Fiona遠赴郊區取景拍攝個唱海報。穿上工人褲和長裙等休閒造型的她，只須簡單在草地野餐、踩單車和看書等，讓攝影師捕捉她最自然、最真的一面，令她大歎：「我咁大個女一次都未試過野餐，終於可以夢想成真。」



開騷經驗豐富的Fiona，終能一償心願，開個小型個唱，近距離與歌迷互動。早前，她為配合個唱主題，專程去深涌取景，在草地上表現最真一面。她說：「今次拍攝好開心，唔使着高踭鞋，唔需要刻意擺pose，只需要好舒服和一班朋友野餐、玩。」問她今次個唱有咩驚喜畀歌迷？她謂會唱一些side cut的歌，仲有一些作品是從來無公開演唱過，亦有新國語碟的新歌。Fiona直言今次比紅館演出更辛苦、更投入，現已搵助手玩小遊戲，以動作、畫畫等形式幫忙記歌詞。