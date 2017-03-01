﻿男友留京工作江美儀強調感情無問題

昨日，江美儀、滕麗名、梁嘉琪及陳浚霆為《屋邨遊樂團》去一間小學拍攝。有報道指在《親親我好媽》飾演江美儀細女的熊子逸身世好悲慘，江美儀表示對方家事不便談，但有勸對方應留在紐西蘭繼續讀書，學業為重。另外，有指其男友在北京工作分隔兩地，她早前接受訪問時曾謂有心理準備男友另結新歡，認為女人時刻要有準備，但不代表他們感情有問題，現階段無特別，亦無壓力。而梁嘉琪返母校拍攝好開心，她透露稍後為鍾景輝八十大壽做司儀而推外快工作，雖有損失，但能為昔日演藝學院講師King Sir做騷，是她的榮幸。